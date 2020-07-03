شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكلف إدارة الكرة بتحويل رواتب اللاعبين الأجانب عبر حساباتهم البنكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إدارة الكرة بالنادى تحت إشراف أمير مرتضى، بتحويل مرتبات اللاعبين الأجانب بالفريق، عبر الحسابات البنكية الخاصة بهم، حيث يتواجد الثلاثى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى بلادهم، حيث يتواجد ساسى فى تونس والثنائى بن شرقى وأوناجم فى المغرب، على أن يعود الثلاثى إلى القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل الانتظام فى استعدادات الفريق لعودة المنافسات المختلفة.

فيما أوضح مرتضى منصور فى فيديو بثه عبر قناته على "يوتيوب"، أن الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون سيقومون بصرف مستحقاتهم بشكل فورى مع اللاعبين، بعد تنازل الجهاز الفنى واللاعبين عن 50% من المستحقات الخاصة بهم فى فترة توقف النشاط الكروى بسبب فيروس كورونا حيث تنازل الجهاز واللاعبين عن راتب شهرين.

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واجتمع مرتضى منصور مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق وعددا من اللاعبين فى حضور أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة إلى جانب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الأبيض وذلك على خلفية اتخاذ قرارا بعودة التدريبات الجماعية للفريق والذى شهد أيضا حضور فاروق جعفر المستشار الفنى للنادى.

وشهد الاجتماع مداعبة من مرتضى منصور لعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق قائلا له:"أنا عارف حازم إمام لما يمضى على عقده الجديد هيذبح عجل على باب النادى أنت بقى هتعمل إيه"، ليرد عليه جمعة قائلا:"أنا عاوز أتجوز"، فى مداعبة من الجانبين مع وعد مرتضى منصور لجميع اللاعبين بصرف مكافآت مجزية حال الفوز بلقب دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم بعدما وصل الفريق إلى نصف نهائى البطولة حيث سيلتقى مع الرجاء المغربى فى شهر سبتمبر المقبل.