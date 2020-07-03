شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يرحب بقرار الكاف: متفائل ببطولات المباراة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباريات دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة.

وقال مرتضى منصور، في فيديو مسجل من اجتماع مجلس إدارة الزمالك على قناة النادي: " أمامنا بطولة مهمة وهيّ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ونحن نتفائل بالبطولات التي تقام من مباراة واحدة مثل السوبر المصري أو الإفريقي".

وطالب رئيس الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بوضع الخطة مع مساعديه حول الاستعدادات للفترة المقبلة"، من اجل المنافسة على اللقب الإفريقي