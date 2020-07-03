شكرا لقرائتكم رضا شحاته: الأهلي طلب عودة أكرم توفيق وحسام غالى لم يتدخل فى التشكيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا شحاتة المدرب العام لفريق الجونة أن ناديه في انتظار عودة المدير الفني البرتغالي بيدرو خلال الفترة القادمة، وأضاف المدرب العام لفريق الجونة ىف تصريحات لبرنامج ملعب on time sport ، على قناة on time sport أن فريق الجونة ملتزم بكل الإجراءات الاحترازية بعد عودة لدوري ونستطيع تجهيز اللاعبين لمباريات الدوري خلال 4 أسابيع فقط.

وواصل شحاتة حديثه قائلا الاهلى بالفعل طلب رسميا عودة أكرم توفيق بعد انتهاء اعارته مؤكدا أن الأمور قد تتغير بنهاية الموسم ولم ييطلب بشكل رسمي عودة أحمد ياسر ريان حتى الان .

وأكد شحاته أن حسام غالي يتدخل فنيا بمجرد طرح وجهة نظره فقط وهو يحب التخصص ولم يتدخل لاحداث تغيرات في التشكيل او فنيا في الملعب أو لطرحها على المدير الفني أو غيره.

وخاض الفريق الكروي الأول بنادي الجونة تدريباته اليومية استعداداً لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم 7 أغسطس الجاري.

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ويستأنف الجونة تدريباته عقب فترة توقف طويلة لنشاط كرة القدم، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2019-2020 .

وظهر في التدريبات الحرص على تنفيذ وتطبيق التعليمات الاحترازية ، حيث ظهر التباعد بين اللاعبين ، وكذلك ارتداء الجهاز الفني والإدارى للكمامة ، وكذلك الماسح الواقى .