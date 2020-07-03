شكرا لقرائتكم أحمد كشري: أعيش تحدى جديد وصعب مع أسوان وقرار عودة النشاط إيجابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، تجربة جيبوتي استمرت 3 سنوات واستفدت منها كثيرا وتم ترشيحي لمنتخبات كينا وإثيوبيا، وأضاف المدير الفني لفريق اسوان ، ونجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، في برنامج ملعب on time sport ، على قناة on time sport قائلا الفرنسي هيرفي رينارد أشاد بقدراتي مع جيبوتي وفاز علينا 2-1 بالعافية وكان معجب بأدائي مؤكدا أول مباراة رسمية لي كمدير فني لمنتخب جيبوتي كانت أمام منتخب مصر

وواصل كشري تصريحاته قائلا: "اتصدمت فور عودتي للقاهرة بعد تجربة جيبوتي ورجعت على مصر مسكت نبروه وفريق الشباب بالأهلي وعملت كمدرب عام في اسوان مع أسامة عرابي".

وتابع حققت نتائج جيدة مع فريق النصر للتعدين بـ 19 لاعبا فقط وكان مستحيل نبقي في الممتاز، وتجربتي مع بلدية المحلة كانت ناجحة وقيادتي لفريق سوهاج كانت موفقة ونقلته من قبل الأخير للخامس ، وتلقيت العديد من العروض كان من بينها نادى أسوان.

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وأكد أن الحالة الإيجابية بين لاعبي أسوان كانت مخالطة لمصاب بفيروس كورونا ، مضيفا لاعبو أسوان سعداء جدا بعودة التدريبات وإدارة اسوان سددت مستحقات اللاعبين بعد قرار عودة النشاط ، وقرار الدولة بعودة النشاط الرياضي إيجابي للغاية و لاعبو أسوان حافظوا علفى لياقتهم وأوزانهم خلال التوقف

وقال وجدت استجابة غير متوقعة من لاعبي أسوان وأعيش تحدى جديد وصعب مع أسوان ، مؤكدا أن المركز الأولمبي بالمعادي وفر كل الإمكانيات لفريق أسوان