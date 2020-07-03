شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يطالب بعودة سامي الشيشيني للعمل بالجهاز الفني بعد اعتذاره عن منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة النادى واللاعبين، بالتواصل مع سامى الشيشينى، المدرب العام للفريق، من أجل العودة خلال المرحلة الجارية للعمل ضمن الجهاز الفنى للفريق تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بعدما تقدم الشيشينى باعتذارا إلى منصبه بسبب فيروس كورونا فى المرحلة الماضية.

وكشف مصدر مقرب من سامى الشيشينى، المدرب العام للزمالك الذى تقدم باستقالته، عن تواجده فى الساحل الشمالى طوال الفترة الماضية، حيث فضل قضاء عزل برفقة أسرته لتجنب فيروس كورونا، لذا لم يظهر فى أى اجتماعات مع إدارة ناديه خلال الفترة الماضية لحسم مصيره بشكل نهائى، حيث لم تقم إدارة نادى الزمالك بتعيين بديل له فى جهاز كارتيرون عقب تقدمه باستقالته وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد أوضح فى وقت سابق أن الشيشينى تقدم باستقالته من جهاز الفريق خوفا على أسرته من ذلك الفيروس، حيث لا يرغب فى حدوث أى مخالطة لذا فضل الابتعاد عن الفريق الأبيض.

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وأكد مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أنه تم تأجيل موعد خضوع لاعبى الفريق الأول لمسحة كورونا والتى كان مقررا لها أمس الخميس، لتقام اليوم الجمعة استعدادا لمباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها شهر سبتمبر المقبل.

ويستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لعودة التدريبات الجماعية بعد اجتماع مجلس الإدارة وكارتيرون المدير الفنى للفريق واللاعبين، ليتم اتخاذ بعودة النشاط الكروى داخل النادى الأبيض خلال المرحلة الحالية حيث سيجرى الفريق استعداداته المختلفة من خلال التدريبات بعد التأكد من سلامة اللاعبين والعاملين داخل منظومة كرة القدم بالنادى الأبيض.