شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: صالح جمعة ملتزم وهذا موعد عودة فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى عن عودة صالح جمعة لاعب الأحمر للتدريبات الجماعية بعد غياب طويل بسبب تجميده من قبل المدير الفني السويسر ي رينيه فايلر.

قال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية:" عودة صالح جمعة بالتنسيق مع فايلر وهو لم يتعرض لأي عقوبة إدارية وصالح جمعة منذ العودة كان ملتزمًا تمامًا في التدريبات لكن اللعب من عدمه قرار فني".

وكشف مدير الكرة بالأهلى موقف المصابين قائلا:" حمدي فتحي من الممكن أن يدخل التدريبات الجماعية في منتصف الأسبوع ومن بعد ذلك محمد محمود بأسبوع على الأكثر لكن سعد سمير وكريم نيدفيد أمامهما بعض الوقت قبل العودة".

وعن عودة فايلر قال:" رينيه فايلر سيعود الاثنين المقبل وبداية من الثلاثاء سيقود مران لفريق

حصل السويسري رينيه فايلر على تقريرًا شاملاً عن تدريبات الفريق طوال الاسبوع الماضى والتى قادها مساعده ديفيد سيزا ، وتسلم المدرب السويسري المتواجد حالياً في بلاده لقضاء أجازة عدة أيام برفقة أسرته التى تُقيم هناك تقريراً يتضمن جميع الأمور الخاصة بالفريق والتدريبات التى تمت خلال الأيام الأولى على مجموعتين قبل أن تُقام على مرة واحدة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ثم حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم ،الخميس، وغداً قبل إستئناف التدريبات السبت في الخامسة والنصف مساءً.