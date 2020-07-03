شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: أتمنى مواجهة الزمالك بنهائي أبطال أفريقيا من أجل مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إنه لا يوجد مشكلة بالنسبة له في سفر الفريق الأحمر ونظيره الزمالك على طائرة واحدة.

أضاف عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية:" لا يوجد مشكلة بشأن سفر الأهلي والزمالك معًا في طائرة واحدة، والاتحاد الإفريقي من الممكن أن يحدد فندق واحد لإقامة الأندية الأربعة."

تابع سيد عبد الحفيظ : "أتمنى مواجهة الزمالك في النهائي، فصعود فريقين من بلد واحد إلى النهائي شيء جيد بالنسبة لمصر، ولم يحدث من قبل أن لعب الأهلي والزمالك في أي نهائي إفريقي."

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واختتم سيد عبد الحفيظ: "نحن نعيش ظروف استثنائية في الوقت الحالي وقرار الاتحاد الإفريقي بخوض نصف النهائي من مباراة واحدة يسير على الجميع سواء الأهلي أو باقي الأندية."