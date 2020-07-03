شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: اختيار جاساما لإدارة مباراة الأهلى والوداد غير منطقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، إن اختيار الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الفريق الأحمر مع الوداد المغربى في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غير منطقى.

أضاف عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية : "إذا تم اختياره فنحن لن يكون بمقدورنا فعل أي شيء، لكنه قرارغير موفق ولا منطقي للسبب الذي قلته خاصة وأن نصف النهائي من مباراة واحدة وهناك العديد من الحكام الأخرين مثل جوميز الجنوب إفريقي، ونيوم الكاميروني، والحكم الإثيوبي بامالاك."

تابع: "باكاري المباراة الأخيرة أمام صنداونز كانت جيدة بالنسبة له، لكنه في السابق ضايقنا في مباريات عديدة، كما أنني أرى تعينه لمباراة الوداد غير منطقي لأنه سيكون قد تولى مباراتين متتاليتين للأهلي."

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وكشفت تقارير صحفية مغربية، عن أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حدد الحكام الذين سيديرون مباريات الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.