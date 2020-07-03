شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: الأهلي تقدم بعرض لـ"حازم إمام" للرد على انتقالي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك الأسبق إن النادى الأحمر تقدم بعرض للتعاقد مع حازم إمام للرد على انتقاله لنادي الزمالك في هذا التوقيت. وأضاف سعيد في تصريحات تلفزيونية أن مسؤولي القلعة الحمراء تقدمو بعرض بقيمة 9 مليون جنيه في 3 سنوات لكابتن الزمالك وقتها للرد على إنتقالي لميت عقبة ولكنه رفض العرض. قال لاعب الأهلي والزمالك السابق أن مسؤولي القلعة الحمراء أخفو عرض هانوفر الألماني للتعاقد معه . Advertisements أضاف سعيد أن الأهلي أخفى عرض رسمي من نادي هانوفر بالدوري الألماني ولم أعلم بهذا العرض الإ بعد فترة كبيرة. وتابع :" أنني من أكثر اللاعبين المصريين إستقبالاً للعروض الأوروبية في هذا التوقيت".

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