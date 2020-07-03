شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: مرتب شهري لمدة عام لأسرة الكابتن علوش بعد وفاته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، إنه قرر صرف مرتب شهري لمدة عام لأسرة الكابتن محمد علوش، لاعب طنطا السابق بعد وفاته بفيروس كورونا.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أنه نظرا للظروف الحالية الخاصة بالكابتن محمد علوش أنه لا يمتلك مورد رزق أو معاش أن يستمر صرف منحة شهري لمدة عام.
وتابع عبد الغني أنه بعد مرور عام من صرف المنحة الشهرية إلى أسرة الكابتن محمد علوش المتوفى بفيروس كورونا سيتم تقديم مساعدات أخرى.
وتوفى فارق محمد علوش مدرب فريق عثمانون طنطا الحالى ولاعب نادى طنطا الأسبق، الحياة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك عقب أيام من وفاة والدته بنفس الفيروس.
وأصيبت أسرة الراحل بالكامل خلال الفترة الماضية بفيروس كورونا وتسببت فى وفاة اثنين حتى الآن.
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