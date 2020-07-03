منح الترخيص المحلي لـ 13 نادياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية الإماراتية اجتماعها الدوري لإصدار قرارات الترخيص المحلي الخاصة بمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، برئاسة عمر الحاي الميدور.

ومنحت اللجنة الترخيص المحلي لشركات كرة القدم التالية: شباب الأهلي، والوحدة، والعين، وعجمان، والنصر، واتحاد كلباء، والوصل، والشارقة، وبني ياس، وخورفكان، والجزيرة، والفجيرة، وحتا.

وقررت اللجنة عدم إصدار ترخيص محلي لشركة الظفرة لكرة القدم، لعدم اجتياز المعيار المالي، وستكون أمام الظفرة الفرصة لتقديم طلب الاستئناف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام قرار لجنة التراخيص الابتدائية.

جدير بالذكر أن جميع شركات كرة القدم ستخضع لتقييم الاتحاد الآسيوي، وسيتم إصدار قرارات الترخيص الآسيوي في أكتوبر/تشرين الأول القادم.