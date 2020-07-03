بينتو: هدفي صعود الإمارات إلى نهائيات مونديال 2022

اعتبر سليم عبد الرحمن، المدرب الوطني، أن قرار استمراره ضمن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة المدير الفني الجديد الكولومبي، بينتو، يعتبر ثقة يعتز بها من قبل المسؤولين والقائمين على المنتخبات، برئاسة رئيس اللجنة يوسف حسين السهلاوي.

ووصف سليم عبد الرحمن قرار البقاء ب«وسام شرف»، خاصة أن العمل مع المنتخبات الوطنية، لاسيما مع المنتخب الأول، يعتبر مهمة وطنية، تضع على عاتق القائم بها مسؤوليات كبيرة، خاصة أن المنتخب الوطني هو دائماً السفير الكروي الأول للدول. ومضى يقول «أعتز بتجربتي واستمراري مع «الأبيض»، لكن هذا التكليف الجديد مسؤولية إضافية، آمل أن أكون على قدر تلك الثقة، وأن أسهم في تأدية الواجبات التي ستلقى على عاتقي، كما آمل أن تكون المرحلة المقبلة أكثر نجاحاً وإشراقاً على مستوى المنتخبات الوطنية، خاصة على صعيد المنتخب الأول». وأوضح سليم قائلاً: «بينتو مدرب يمتلك سيرة ذاتية جيدة، ولديه خبرة التعامل مع المنتخبات، لكن النجاح ليس مسؤولية المدرب، بل هي سلسلة مترابطة من لاعبين، وجهاز فني، وإداري، ولجنة منتخبات، واليوم الكرة في ملعبنا جميعاً، من أجل السعي لتعويض ما فاتنا في المراحل السابقة، والسعي من أجل التمسك بفرصة الترشح إلى الأدوار النهائية من التصفيات المونديالية».

وأشار سليم عبد الرحمن إلى أنه مرتبط بعقد مع اتحاد الكرة، وقد باشر المهام الملقاة على عاتقه على مستوى تجهيز قائمة اللاعبين، وتوفير قاعدة البيانات التي ستفيد المدرب بينتو الذي بدوره يمتلك وفرة من المعلومات عن المنتخب، كما وضح في تصريحاته الأخيرة.

وعن تأثيرات جائحة كورونا في اللاعبين أوضح المدرب الوطني قائلا: «تركت كورونا تأثيراتها السلبية في كل المستويات، ولم يعد هناك قطاع، أو جانب لم يتأثر بهذه الجائحة، لكن نأمل أن يعود لاعبونا إلى التدريبات خلال الأيام، وأن يكون كل عنصر على أهبة الاستعداد، من أجل تعويض الفترة الصعبة التي مرت، وأن نتعامل مع الظروف بالشكل الأمثل بالنسبة إلينا. وكان المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني الكولومبي، بينتو، أوضح بعض الملامح التي تشير إلى معرفة شبه شاملة بالكرة الإماراتية من خلال مشاركته في حوار عبر قناة أبوظبي الرياضية.

نقاط ضعف

من جهته، ذكر المدرب الكولومبي أن الدفاع قد يكون هو أبرز نقاط الضعف، كما أن الوسط يحتاج إلى العمل بجماعية أكثر، ويحتاج خط الهجوم إلى التطوير، وهذا عمل متكامل يحتاج إلى جهد وعطاء من كل لاعب.

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واعترف المدرب بأنه لن يكون قادراً على التغيير السريع، بل سيضع الأفكار التي تساعد على تطوير المنتخب، والتغيير الأهم يبدأ في عقلية اللاعبين، لأنهم هم الأساس.

ووصف بينتو اللاعب الإماراتي بأنه لاعب مهاري، لكن يجب تطوير الجوانب الدفاعية، وأن يكون الأداء جماعياً أكثر، فوق أرضية الميدان، مشيراً إلى أن مسؤوليته العمل على إيجاد خليط من اللاعبين أصحاب الخبرة والشباب في التشكيل، وسيكون تأدية اللاعب معيار الحكم على مستواه.

دراسة الخصوم

واعترف المدير الفني الجديد بأن الجهاز الفني بدأ مرحلة دراسة الخصوم والمنتخبات التي سيواجهها في الجولات الأربع الأخيرة من التصفيات، وهناك أحد أعضاء الجهاز الذي سيتولى هذه المهمة.

وأشار إلى أنه تابع بعض اللقاءات في الدوري الإماراتي، وشاهد مباريات لفريق الوصل على سبيل المثال، كما أشاد بمستوى المهاجم علي مبخوت.

وأوضح أن الهدف الأهم يتمثل في تأمين تأهل منتخب الإمارات إلى نهائيات كأس العالم 2022.