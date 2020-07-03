شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء ديوكوفيتش من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرقم واحد عالمياً في التنس، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، سالبة.
وكان ديوكوفيتش أعلن في 23 يونيو/حزيران الماضي إصابته بفيروس كورونا، بعد تنظيمه جولة استعراضية في منطقة البلقان لبعض نجوم التنس، وقد أصيب خلال هذه الجولة البلغاري جريجور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش، والصربي فيكتور ترويسكي.
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