وست هام يهدد مركز تشيلسي الأوروبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد إيفرتون ألم ضيفه ليستر سيتي عندما تغلب عليه 2-1، ورفض تشيلسي الهدية لانتزاع المركز الثالث منه بخسارته أمام جاره اللندني وست هام يونايتد 2-3 في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليكون مانشستر يونايتد وولفرهامبتون الخامس والسادس أكبر الفائزين.

وأصبح مركز تشيلسي الأوروبي مهدداً بالفعل، كما هو حال ليستر سيتي؛ حيث يحتل ليستر المركز الثالث برصيد 55 نقطة مقابل 54 لتشيلسي، و52 لمانشستر يونايتد وولفرهامبتون.

وشهد «ديربي لندن» بين وست هام وتشيلسي إثارة كبيرة، وسجل التشيكي توماس سوتشيك (45+2) ومايكل أنطونيو (51) والأوكراني أندري يارمولنكو (89) أهداف وست هام يونايتد، والبرازيلي ويليان (42 من ركلة جزاء و72) هدفي تشيلسي، علماً أن ويليان سجل رقماً خاصاً بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ «البريميرليج» يسجل في كل شهور السنة؛ حيث أدت جائحة كورونا لأن تقام مباريات في الدوري الإنجليزي خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز لأول مرة.

من جهته، فشل ليستر سيتي للمباراة الثالثة على التوالي في تحقيق الفوز بعد تعادلين متتاليين فتجمد رصيده عند 55 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام تشيلسي الذي أهدر فرصة الارتقاء إلى المركز الثالث وتحقيق الانتصار الرابع على التوالي بالخسارة للمرة الثانية هذا الموسم أمام جاره اللندني بعد الأولى في الذهاب صفر-1 في ستامفورد بريدج، ليخسر«البلوز» ذهاباً وإياباً للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003.