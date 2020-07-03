شكرا لقرائتكم خبر عن حكيمي إلى إنتر ميلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي خاض الموسمين الماضيين معاراً إلى بوروسيا دورتموند الألماني، من ناديه الأصلي ريال مدريد الإسباني إلى إنتر ميلان بعقد يمتد حتى 2025.
ولم يذكر إنتر أو ريال أي تفاصيل بشأن قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أفادت بأنها بحدود 40 مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين كمكافآت.
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