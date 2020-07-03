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حكيمي إلى إنتر ميلان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي، الذي خاض الموسمين الماضيين معاراً إلى بوروسيا دورتموند الألماني، من ناديه الأصلي الإسباني إلى إنتر ميلان بعقد يمتد حتى 2025.

ولم يذكر إنتر أو ريال أي تفاصيل بشأن قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أفادت بأنها بحدود 40 مليون يورو، إضافة إلى خمسة ملايين كمكافآت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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