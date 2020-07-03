البطائح النادي الـ 12 في مسيرة «الرحالة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:«علي البيتي

تعاقد نادي البطائح من الدرجة الأولى مع عادل صقر( 34 عاماً) لمدة3 سنوات قادماً من خورفكان، ليكون فريقه الجديد النادي ال12 في مسيرة اللاعب الحافلة.

وكان عادل صقر من اللاعبين المميزين منذ ان نشأ في النادي الأهلي(شباب الأهلي حالياً)،حيث برزت موهبته ناشئاً ثم شاباً ولعب مبكراً للفريق الأول، واختير في 2003 أفضل لاعب صاعد، وكان أختير أيضاً مع خورفكان أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى لموسم 2018-2019 وساهم في صعود» النسور"إلى دوري الخليج العربي بتسجيله خمسة أهداف مهمة.

لعب عادل صقر ل12 نادياً ولُقب بالرحالة كونه لعب لعدد كبير من الفرق، وبدأ جناح البطائح الجديد مسيرته مع الأهلي ثم انتقل لعجمان وبعده لعب للشعب ثم الشارقة قبل أن يرتدي قميص الإمارات، وبعد تجربة الصقور كانت لديه تجربة أخرى مع كلباء، وبعدها فضّل الانتقال للعاصمة؛ حيث لعب للوحدة، وهنا انتهت مسيرته مع فرق المحترفين، وبعدها بدأت تجاربه مع فرق الهواة؛ حيث لعب للذيد ثم لمصفوت قبل أن يظهر مع دبا الحصن، ثم خورفكان في الهواة والمحترفين،في حين كان البطائح ناديه ال12.