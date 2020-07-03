شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: أتطلع لمواصلة الإنجازات مع نادي الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

بحضور علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة وعبدالله محمد العجلة عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس شركة كرة القدم وأعضاء الشركة جاسم الدوخي وبدر أحمد وعمران الجسمي وحسن أحمد، جدد نادي الشارقة تعاقده مع المدرب عبدالعزيز العنبري لمدة موسمين ليستمر في قيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وعقب اكتمال إجراءات التوقيع تحدث المدرب عبدالعزيز العنبري وتوجه بالشكر إلى الإدارة على تجديد الثقة، وقال العنبري الشهير بلقب «المايسترو» لاعباً ومدرباً: «أشكر رئيس النادي علي سالم المدفع ورئيس شركة كرة القدم عبدالله العجلة على الثقة، وأتمنى أكون عند حسن الظن وننجح سوياً في قيادة الفريق في المرحلة القادمة».

وكان العنبري (47 عاماً) قد تولى تدريب الفريق في 14 أكتوبر 2017 خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو في الأسبوع الخامس لدوري الخليج العربي بعد بداية متعثرة نال فيها 4 خسائر ليقود الفريق للتوازن في أول مباراة وأوقف سلسلة الهزائم التي تعرض لها الفريق منذ بداية الدوري لينطلق بعدها الفريق محققاً نتائج اعتبرت جيدة في وقتها حيث خسر 5 مباريات وفاز في 8 مباريات وتعادل في 5 وحلّ في المركز السادس في جدول ترتيب فرق دوري الخليج العربي في موسمه الأول رئيساً للجهاز الفني.

وفي الموسم الثاني قاد العنبري الفريق لسلسلة من الانتصارات في الدور الأول، حيث لم يخسر الفريق أي مباراة وتوج بلقب بطل الشتاء وفي الدور الثاني واصل الفريق حصده للنقاط وتجنب الخسارة حتى مباراة الأسبوع 24 عندما خسر مباراته أمام الوصل بزعبيل ليعود بعدها بانتصار مهم أمام الوحدة كفل له الفوز بدرع الدوري لتكون مباراته الأخيرة أمام الإمارات في رأس الخيمة للتتويج وعودة درع الدوري للإمارة الباسمة بعد غياب 23 عاماً من قلعة الملك، حيث كان العنبري ضمن كتيبة الملك التي نالت البطولة في موسم 95-1996 لاعباً مميزاً في صفوف الشارقة ليعيد الدرع في 2019 إلى القلعة مدرباً.

ويعتبر موسم 2018-2019 الأميز في مسيرة العنبري التدريبية حيث توج ببطولة دوري الخليج العربي ونال جائزة أفضل مدرب في الموسم متفوقاً على 13 مدرب أجنبي كانوا أكثر منه خبرة وتمرساً في الملاعب لكنه نجح في فرض طريقته وبسط هيبته على الجميع.

وواصل مدرب الشارقة تميزه واستطاع التتويج بكأس سوبر الخليج العربي في بداية موسم 2019-2020 حينما واجه بطل كأس رئيس الدولة شباب الأهلي دبي في سبتمبر من العام 2019 باستاد آل مكتوم بنادي النصر دبي.

وأرجع العنبري النجاحات التي حققها مع الفريق بعد الله سبحانه وتعالى إلى الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ومساندة مجلس الإدارة وجماهير النادي متمنياً استمرار الانتصارات في المرحلة المقبلة.

وعن طموحاته كمدرب قال العنبري: «أولاً لابد لي من شكر هذا النادي على الفرصة التي منحها لي كمدرب مواطن وسمح لي بتدريب الفريق ودعمني كل من عملت معه في هذا النادي، طموحي مثل أي مدرب وهو السعي للأفضل دائماً وتحقيق النجاحات في مهنتي وأنا أسعى بشكل كبير لتحقيق الإنجازات لهذا النادي».

وعن مستقبل الفريق، قال: «قمنا بعدة انتدابات لتقوية الفريق على صعيد المواطنين وما زلنا نبحث مع إدارة شركة كرة القدم على صعيد الأجانب، وتمنى أن تشكل اختياراتهم إضافة قوية لفريق الشارقة في الموسم القادم سواء في الاستحقاقات المحلية والقارية»، وأشاد العنبري باللاعبين الحاليين في صفوف الشارقة من حيث الالتزام داخل الملعب وخارجه وتمنى التوفيق للجميع واستمرار رسم البسمة والفرحة على وجوه الجميع في الشارقة.