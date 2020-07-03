غوارديولا وسيتي يخططان لنهاية موسم رائعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرى الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ان "اشياء رائعة" تنتظر فريقه في نهاية الموسم الجاري، برغم تنازله عن لقب الدوري الإنجليزي لليفربول.

وإلى احتفاظه بلقب كأس رابطة الأندية، بلغ سيتي نصف نهائي الكأس ويتقدّم ريال مدريد الإسباني 2-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي عبر الفيديو "خسرنا البريميرليغ قبل سبع مباريات من نهايتها مع فارق أكثر من عشرين نقطة. كان التحدي هذا الموسم بأن نحرز لقب الدوري مجدداً، لكن ما حصل قد حصل لان مستوانا لم يكن مستقرا كما في المواسم الماضية".

تابع مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني سابقاً "حتى القيام بعمل جيد جداً لم يكن كافياً نظرا للأرقام التي حققها ليفربول. لا يمكنك الفوز دائماً، وان تقوم بعمل جيد دائماً".

واعتبر غوارديولا ان ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب أصعب خصم واجهه، برغم تفوقه عليه الموسم الماضي بفارق نقطة بعد معركة طاحنة.

لكنه تحدث عن احراز لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في مسيرته كمدرب، بدلاً من انزال ليفربول عن عرشه الموسم المقبل، وقال "خضت تحديات كثيرة، كثيرة في مسيرتي كمدرب.. هذا تحد اضافي. الجميع يتحدث عن فشلي الكبير لاني لم افز بدوري الأبطال في ميونيخ أو هنا".

وبرغم العجز عن الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي للموسم الثالث توالياً، أشاد لاعب الوسط السابق بـ"لاعبين استثنائيين" في سيتي لجهودهم هذا الموسم "لدينا أشياء رائعة تنتظرنا".

وكما يبدو حتى الآن، لن يشارك سيتي في دوري الأبطال الموسم المقبل،بحال فشله في استئناف قرار ابعاده من الاتحاد القاري لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

لكن غوارديولا مصر على حسم تأهله في ارض الملعب، بصرف النظر عن القرارات الإدارية "انتهت البريميرليغ، لكن نخوض كل مباراة من اجل التأهل إلى دوري الأبطال،لم نتأهل بعد.. اعتقد ان كل مباريات الدوري الآن تشكيل فرصة رائعة لنا للوصول إلى مباراتي أرسنال (نصف نهائي الكأس) وريال مدريد في أفضل جهوزية ممكنة".

وأقر غوارديولا ان رحيل لاعب وسطه ومواطنه دافيد سيلفا بعد موسم من ذهاب قائد الفريق المدافع البلجيكي فنسان كومباني، بالاضافة إلى تقدّم لاعبين هامين في السن على غرار المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ولاعب الوسط-المدافع البرازيلي فرناندينيو "ليست كارثة أو أمراً سيئاً. هذا وضع طبيعي".

تابع المدرب البالغ 49 عاماً "حصلت أمور مماثلة مع عدة أندية عالمية،لا يمكن ان تبقى أبدية. يجب ان نتقبلها ونتخذ قرارات صحيحة كفريق للحفاظ على مستوانا".