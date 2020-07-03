الشامسي: كيف يتم تصعيد فريقين سنوياً من دون هبوط؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تساءل جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، عن وضع دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل والمواسم المقبلة، وقال: «يجب على لجنة المسابقات أن تقدم توضيحات للأندية، فهناك أسئلة تحتاج لإجابات.. هل سيكون هناك هبوط من الدرجة الأولى للثانية؟ هل يستقيم أن تستقبل ناديين في كل عام من دوري الثانية من دون هبوط؟، وإذا استمر صعود فريقين سنوياً من الثانية للأولى فعندها سيزيد عدد فرق الأولى مع تناقص عدد فرق الثانية.

ومضى: «هناك ناديان يهبطان من المحترفين، وآخران يصعدان من دوري الأولى، فيما سيظل صعود ناديين من الثانية ثابتاً، ولا تستقبل الدرجة الثانية نادياً من دوري الأولى، وهذا الوضع سيكون غريباً، فإذا كان هناك صعود من الثانية للأولى، فلابد أن يكون هناك هبوط».

وأضاف: «قرار صعود فريقي كواترو والفلاح من الدرجة الثانية للأولى فيه مجازفة، وكان الأولى أن تسبقه دراسة دقيقة حول قدرة الناديين على الاستمرار، التجربة نفسها تحتاج إلى دراسة وإلى تقييم، فالتصعيد من دون دراسة قد لا يؤدي للغرض والهدف الذي من أجله تم إشهار الدرجة الثانية».

وتابع: «شخصياً كنت أفضل عودة فرق رأس الخيمة والرمس والجزيرة الحمرا على انضمام فريقين جديدين للأولى».