السدراني وفيرويل بطلا دولية الفجيرة للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، الأربعاء، منافسات بطولة الفجيرة الدولية الأولى للشطرنج التي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة برعاية الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، بمشاركة 320 لاعباً ولاعبة من 34 دولة في العالم، وأقيمت «أون لاين».

وتوج لاعب الإمارات عمار السدراني بلقب البطولة في منافسات فئة تحت 20 ونال جائزة أفضل لاعب في فئة تحت 16 سنة، وفي فئة تحت 18 سنة فاز الهندي ديفاني كوش بالمركز الأول بينما أحرز بطولة تحت 14 سنة الهندي فيشال شودري وبطولة تحت 12 سنة الهندي جاي شاه ومواطنه بارديب ميثران في فئة تحت 10 سنوات والسوري أحمد الصباغ في فئة تحت 8 سنوات.

وحصل لاعب مولدوفا فيرويل لورديشسكو على المركز الأول تلاه الهولندي ايفان سكولوف ثانياً والكوبي والترانر شيبيا ثالثاً والصربي ايغور ميلادينوفيك رابعاً بينما جاء الأستاذ الدولي المصري علي فرحات خامساً والأستاذ الدولي المغربي علي صبار بالمركزالسادس.

وهنأ الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي، الفائزين بالمراكز الأولى، وأثنى على المشاركة الكبيرة من اللاعبين وللاعبات من مختلف الجنسيات، مؤكداً أن ذلك يعكس مكانة إمارة الفجيرة على خريطة الشطرنج في العالم.

وأشاد محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة النادي بالمستويين الفني والتنظيمي للبطولة، والذي ساهم في أن تحقق البطولة العلامة الكاملة للنجاح، كما أثنى على جهود اللجنة المنظمة للحدث.

وأوضح عبد العزيز العبدولي الأمين العام لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة أنه تم استبعاد بعض اللاعبين من قبل لجنة حكام البطولة؛ بسبب عدم الالتزام بقوانين البطولة وقوانين اللعب النظيف؛ وذلك وفقاً للتعليمات الفنية التي تم الإعلان عنها مسبقاً.