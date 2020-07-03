شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مواعيد الميركاتو الصيفي في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حددت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم الفترة من 15 أغسطس وحتى 11 نوفمبر موعداً مقترحاً للميركاتو الصيفي بدلاً من الموعد السابق (1يوليو-29 سبتمبر).

ويتناغم الموعد الجديد مع طلبات الأندية وخاصة المرتبطة بدوري أبطال آسيا.

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