شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن الحداد مدرباً لرديف الشارقة لموسم واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تعاقدت شركة الكرة في نادي الشارقة مع المدرب عبد الرحمن الحداد اللاعب المونديالي السابق؛ للإشراف على تدريبات فريق الرديف في نادي الشارقة، وستكون مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد، ليخلف المدرب عبد المجيد النمر الذي درب الفريق الفترة الماضية.

وتفيد المتابعات بأن الجهاز الإداري للفريق سيكون بقيادة بدر أحمد الحمادي عضو مجلس الإدارة ومشرف فريق الرديف ومدير التعاقدات في شركة الكرة ومحمد إبراهيم المرزوقي وفيصل جعفر اليافعي.

يذكر أن عبد الرحمن الحداد كان مشرفاً على المنتخبات السنية في اتحاد الكرة كما سبق له العمل في مراحل نادي الشارقة.

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