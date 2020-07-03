قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة تفقد أندية الأهلي والزمالك والترسانة في أول أيام عودة النشاط الرياضي.
وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية" أن الوزير استمع من مسئولي الأندية عن الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل الأندية، منذ بداية وصول الأعضاء، والتأكد من استمرار أعمال التطهير والتعقيم.
وأوضح أن الدكتور أشرف صبحي تفقد أيضا عدد من مراكز الشباب، منوها بأنه تم غلق مركز شباب الحوتية لعدم وجود أي مسئول، وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، منوها بأن صالات "الجيم" ستفتح منتصف شهر يوليو الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر «أبرزها فتح صالات الجيم»..وزارة الشباب والرياضة توضح إجراءات عودة النشاط الرياضي خلال شهر يوليو الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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