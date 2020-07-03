مانشستر سيتي يهزم ليفربول برباعية نظيفة

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة على ضيفه ليفربول المتوج بالبريميرليج، في ملعب الاتحاد، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف الفوز كل من "كيفين دي بروين (25) ورحيم سترلينج (35) وفيل فودين (45) وأوكسليد تشامبرلين بالخطأ في مرماه (66)".

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 66 نقطة معززًا موقعه في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 86 نقطة في صدارة جدول الترتيب.