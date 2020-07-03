شكرا لقرائتكم خبر عن عتاب بين سعفان الصغير وحراس الإسماعيلى بسبب "زيادة الوزن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاتب سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ، حراس الفريق فى جلسة جمعتهم على هامش التجمع الأول للدراويش أثناء إجراء مسحة كورونا ، وابدى سعفان الصغير اندهاشه الشديد من الزيادة الهائلة فى أوزان حراس المرمى مؤكداً لهم أن هذا يعنى عدم التزامهم بالبرامج التدريبية التى كان يرسلها لهم عبر "واتس آب"، خلال فترة العزل المنزلى مؤكداً لهم أنه سيكون هناك برنامج بدنى شاق لتجهيزهم فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة .

وفى وقت سابق كشف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، أن 90% من لاعبى فريقه يرفضون عودة بطولة الدورى ويفضلون بداية موسم جديد، مؤكداً وجود زيادة كبيرة فى أوزان لاعبى الدراويش، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "قمنا بإجراء مسحة كورونا الأولى، وتحدثت مع لاعبى الإسماعيلى وجدت 90% منهم يرفضون عودة الدورى بعد توقف 4 أشهر ويفضلون بداية موسم جديد، عن طريق بداية فترة إعداد قوية بدون ضغوط".

وأضاف سعفان الصغير، "لاحظنا زيادة هائلة فى أوزان لاعبى الإسماعيلى اليوم، حتى قبل أن نخوض أول مران، وجدت الزيادة واضحة على ملابسهم العادية، حتى حراس المرمى لديهم زيادة كبيرة فى الوزن، ونخشى وقوع إصابات بين صفوف الإسماعيلى بعد 120 يوماً من التوقف، ولكن لم يعد الحديث مجدياً سوف نبدأ الاستعداد لعودة الدورى السبت المقبل".

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وأخطر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، لاعبى فريقه بتحديد السبت المقبل موعداً لأول مران للدراويش بعد فترة طويلة من الغياب منذ تجميد مسابقة الدورى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، وخضع لاعبو فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين بهذا القطاع لمسحة طبية شاملة صباح الاربعاء وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، من أجل ضمان السلامة للجميع وأشرف على المسحة فريق طبى والذى قام بسحب عينات دم من الجميع، فضلا عن قياس درجات الحرارة لدى كل لاعب بجانب إخضاعهم لتحاليل كاملة، بغية الكشف عن فيروس كورونا المتسبب فى ايقاف النشاط منذ عدة أشهر.

وتكثف إدارة الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان جهودها، من أجل اتباع الإرشادات الطبية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل استئناف التدريبات .

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.