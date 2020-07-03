شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتحدث عن صفقات الزمالك وحسام عاشور ومكافآت دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن هناك طائرة خاصة ستنقل الفريق لخوض مباراتهم أمام الرجاء البيضاوى المغربى، بعدما قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، خوض مباريات نصف النهائى من دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة، فى دولة محايدة، خلال شهر سبتمبر المقبل، مشددًا على أن هناك معسكر سيتم إقامته للاعبين سواء فى اليونان أو إسبانيا أو الإمارات أو أى دولة يُحددها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، وذلك قبل المباراة بـ 10 أيام حتى يتم تجهيز اللاعبين جيدًا.

أضاف مرتضى منصور، خلال جلسته مع لاعبى الزمالك فى فيديو تم بثه عبر حسابه على "يوتيوب": "كارتيرون عليه من الآن أن يضع الخطة مع مساعديه حول الاستعدادات للفترة المقبلة"، مضيفًا أنه بتفائل بالبطولات التى تُقام من مباراة واحدة مثل نهائى كأس مصر أو السوبر، قائلاً: "لدينا بطولة مهمة جدًا وهى مسابقة دورى أبطال أفريقيا".

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أوضح رئيس الزمالك أن الفرنسى كارتيرون سيكون له الحرية فى اختيار التوقيت حول استئناف التدريبات بعد إجراء فحوصات فيروس كورونا، كما لديه الفرصة فى إقامة معسكر خارجى، مضيفًا: "أنهينا إجراءت التجديد لحازم إمام لأننا بحاجة لجهوده وليس لتكريمه فقط، فنحن لا نفعل مثل أندية أخرى لم تُكرم قائديها مثل حسام عاشور وحسام غالى"، موجهًا الشكر لجميع اللاعبين بالفريق بعدما تنازلوا عن 50% من مستحقاتهم المالية عن الفترة الماضية خلال توقف فترة النشاط الرياضى، قائلاً: "هتشوفوا بعد ذلك اللى عمركم مشفتوه احلموا وأنا معاكم، والأهم هو إسعاد الجماهير والحصول على البطولات".

أردف مرتضى منصور: "الدورى المصرى مكافئته مليون جنيه ولكن عندى مباراتين فى دورى أبطال إفريقيا قيمة جوائزهم 50 مليون ولو ربنا كرم اللاعبين وفازوا وحققوا البطولة ستضاعف مكافئتهم وهيرجع الزمالك مرة أخرى مثلما كان بالبطولات".

ونوّه رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته أن إدرة الكرة حصلت على توقيع خمسة لاعبين، ولدى كارتيرون الحرية فى اختيار أى لاعب من الخماسى، قائلاً: "لم يحصل أى لاعب من الخماسى على مقابل مادى حتى الآن، لدينا لاعبين ليس لديهم ارتباط مع أنديتهم فى المقابل هناك ثلاثة لاعبين لديهم عقود مع أنديتهم وفى حال طلب كارتيرون التعاقد معهم سندخل فى مفاوضات لضمهم وأطالب كارتيرون بعدم الأخذ برأي أي حد من المسئولين فى النادى فى الصفقات وهو المسؤول عن الاختيارات".