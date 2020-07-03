شكرا لقرائتكم خبر عن كشري : الأهلي سر اختياري لتدريب جيبوتي وتوليت تدريب أسوان دون شروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كشري نجم الأهلي والكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالي لأسوان أنه قبل مهمة تدريب ممثل الصعيد دون فرض أي شروط، مشدداً أن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على أن أتولى المسئولية، معلقاً :"أحب دائماً تولى مسئولية أندية الصعيد ودائماً ما أحقق نجاحات معهم، استأذنت إدارة سوهاج الذي كنت أتولى تدريبه وتوليت مسئولية أسوان على الفور، ومجلس الإدارة صرف جزء من مستحقات اللاعبين والحالة المعنوية للاعبين عالية للغاية بعد العودة للتدريبات.

وكشف كشري في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير أن خوضه تجربة تدريب منتخب جيبوتي جاء بسبب انتمائه لمدرسة النادي الأهلي والتي جعلتني محط اهتمام واختيار لوجود اسم الأهلى في مسيرتي.

وأضاف المدير الفني لفريق أسوان ، ونجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ،قائلا سجلت هدف التعادل للأهلي أمام هامبورج الألماني في أول مشاركة مع الفريق ، مضيفا الألماني راينر هولمان أفضل مدرب تعاملت معه وتعرضت للظلم مع تسوبيل، لان تسوبيل تسبب في ضياع فرصة احترافي في مونشجلادباخ الألماني، معتبرا أن غياب ثقافة الاحتراف وراء عدم استمراري مع نيوشاتيل السويسري.

وروي كشري قصة تجربته مع المصري قائلا: رئيس المصري عبد الوهاب قوطة وراء انتقالي للمصري وطلبت 250 ألف جنيه في الموسم ووقعت لمدة 3 مواسم وحصل الفريق على ثالث الدوري.

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وواصل حديثه وبعدها لعبت مع أسمنت السويس والجونة وساهمت في صعودهما للدوري الممتاز واعتزلت في عمر 34 عاما ، ثم اتجهت للتدريب وبدأت العمل كمدرب في أندية الشركات وأكاديمية النادي الأهلي.