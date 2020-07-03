شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا : الأهلي رفض اصطحابي لمدرب أحمال فتراجعت عن قيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرتغالي فينجادا المدير الفني السابق للزمالك أنه كان على وشك تدريب النادي الأهلي في 2009 وخلافة صديقه ومواطنه مانويل جوزيه، وقال فنجادا في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير :"السبب الحقيقي وراء تراجعي عن إتمام التعاقد مع الأهلي رغم الاتفاق على كل شيء هو رفض إدارة الأهلي اصطحابي لمدرب أحمال رغم أنه لم يكن سيحصل على مرتب كبير وفتها، ولكن وجوده كان ضروري كان هاماً بالنسبة لي"

وتابع فينجادا هناك سبب أخر وراء تراجعي عن قيادة الأهلي وهو أسرتي التي كانت لا تفضل وجودي خارج البرتغال في هذا التوقيت، مشدداً أنه غير نادم على رفض تولي تدريب الأهلي.

وأضاف مدرب الزمالك الأسبق، أن عدم تدريب الأهلي يمثل خسارة فنية اليه خاصة وأن الفريق الأحمر يعد واحد من أفضل الفرق داخل القارة الأفريقية ومن أهم أندية العالم وبالطبع كان سيحقق معه العديد من البطولات والإنجازات سواء على المستوى المحلي أو القاري.

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وأثنى على إدارة نادي الزمالك والتي كانت تتواجد خلال توليه مسئولية الفريق الأبيض برئاسة كمال درويش معلقاً :"ودت كل الدعم ورحيلي لم يكن بشكل سيء خاصة وأن الزمالك حقق العديد من الإنجازات تحت قيادتي.

وشدد فينجادا أنه يعتز بتجربة عمله في مصر خاصة وأن لديه أصدقاه حتى الأن يتواصلون معه باستمرار ودائمي السؤال عن صحته وأحوال الشخصية والمهنية، معلقاً :"دائماً ما أشعر بحب المصريين وتقديرهم لشخصي"