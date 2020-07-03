شكرا لقرائتكم خبر عن بصرى ومختار والعشرى يتصدرون قائمة المُغردين خارج سرب الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما يحقق المدربين الذين يتعاقدون مع الأهلى والزمالك البطولات نظرا لشعبية وجماهيرية الناديين بالإضافة لتوفير مجالس الإدارات وتوفير كل الإمكانيات للأجهزة الفنية من أجل تحقيق الهدف المنشود بصناعة التاريخ والبطولات سواء المحلية من دورى وكأس وسوبر محلى أو قارية بالحصول على دورى أبطال أفريقيا او الكونفيدرالية .

ورغم ذلك فإن هناك عدد من المدربين الذين نجحوا مع أندية الظل وأحرجوا أهل القمة سواء الاهلى أو الزمالك وحققوا البطولات مع أندية خارج القطبين ونرصدهم فى التقرير التالى.

طه بصرى

نجح الراحل طه بصرى نجم الزمالك فى حقبة السبعينيات فى تسطير اسمه باحرف من نور مع المارد البترولى فريق إنبى بعد صعوده فى بداية الألفية للدورى الممتاز واستمرارا لحالة الأستقرار التى شهدها الفريق وقتها حقق طه بصرى لقب بطولة كأس مصر موسم 2004 – 2005 بعد الفوز على الإتحاد السكندرى فى نهائى البطولة بهدف مقابل للاشئ أحرزه مجدى عبد العاطى .

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مختار مختار

استطاع مختار مختار نجم الأهلى فى الثمانينيات من تحقيق بطولة كأس مصر أيضا مع إنبى موسم 2011 بعد فوزه فى النهائى على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى لقاء لا ينساه الكثيرون بعدما حول المارد البترولى النتيجة من الخسارة بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف .

طارق العشرى

ابن الأتحاد السكندرى أكثر المدربين المحليين حصولا على البطولات من أنياب الأهلى والزمالك مع حرس الحدود بعد حصوله على بطولتين لكأس مصر عامى 2009 و 2010، بالإضافة لحصوله على السوبر المصرى عام 2010 وكان قريبا من الحصول على درع الدورى عام 2012 مع نفس الفريق قبل إلغائه إلا أن إلغاء المسابقة آنذاك أدى لتبخر احلام الفريق بالإضافة لرحيل عدد من النجوم فى الموسم التالى.