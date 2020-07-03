شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون فى الأهلي ينتظرون عودة الحياة لكرة القدم بفارغ الصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عدد من لاعبي الأهلي عودة النشاط بفارغ الصبر من أجل التعبير عن أنفسهم في الفترة المتبقية من عمر المسابقة، لاسيما بعدما أزيحت العوائق التي تمنع مشاركتهم سواء الإصابات أو القرارات الإدارية أو الفنية، التي لعبت دورا في تغيب أكثر من نجم عن الظهور رفقة الفريق الأحمر.

ويمني أكثر من لاعب عودة النشاط في أسرع وقت من أجل استغلال الفرصة وتقديم نفسه مجددا للجماهير بعد طول غياب.

وجمد مسئولو النادي الأهلي موافقتهم على مد إعارة المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي حتي شهر أكتوبر المقبل، بناءً على طلب الأخير بعد استئناف الدوري السعودي والذي ينتهي في هذا الموعد، ومنح الأهلي في وقت سابق موافقة مبدئية على مد اعارة وليد ازارو خاصة وان توصيات الاتحاد الدولى لكرة "فيفا" الجديدة توافق على مد الاعارات لنهاية الدوريات المحلية بعد ازمة كورونا، بشرط ان يكون الأمر بالتراضي بين الأندية واللاعب.

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ورفض مسئولو الأهلي منح موافقة رسمية علي تمديد إعارة ازارو قبل الحصول علي مبلغ 100 الف دولار اي ما يعادل مليون و٥٠٠ الف جنيه وهو باقي المبلغ المتبقي من قيمة اعارة ازارو للاتفاق، حيث انتقل اللاعب مقابل 200 ألف دولار على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم، وانتهت إعارة ازارو بشكل رسمي للاتفاق السعودي مطلع شهر يوليو وفقا للعقد المبرم بين الطرفيين.

وتغيّب أزارو عن تدريبات الاتفاق بداية من أمس الموافق أول يوليو بعدما انتهت فترة إعارته من الأهلى رسمياً فى 30 يونيو وعدم الاتفاق على تمديد العقد حتى نهاية الموسم الجارى، ورفض مسئولو الأهلي تقليص طلباتهم المادية الخاصة بالاستغناء عن وليد أزارو ، على الرغم من تبقى موسم واحد فقط فى عقد اللاعب مع الفريق الأحمر عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، وحدد الأهلى 3 ملايين دولار لبيع وليد أزارو خلال الميركاتو الصيفى القادم، فى الوقت الذى تدرس الإدارة الحمراء الإبقاء على اللاعب حال عدم توفر عرض جيد يليق بقيمة المهاجم الدولى الفنية، خاصة أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق أكد أنه لا يمانع عودته، رغم أنه كان أحد أهم أسباب رحيله خلال الميركاتو الشتوى الماضي.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).