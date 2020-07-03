تقارير: ميسي قرر الرحيل عن برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكدت تقارير إسبانية، أن مفاوضات تجديد عقد ليونيل ميسي مع برشلونة توقفت، فيما يخطط البرغوث الأرجنتيني لمغادردة كاتالونيا في يونيو 2021.

وذكر الصحفي الإسباني مانو كارينيو في إذاعة كادينا سير، أن المحادثات توقفت، بعدما كان لدى ميسي إمكانية الرحيل قبل 10 يونيو الماضي وفقا للعقد، ولكنه فضل عدم تفعيل خيار الرحيل في الوقت الحالي، مع تفعيل العقد الأخير الموقع في نوفمبر 2018، ويستمر حتى يونيو 2021.

وأوضح كارينيو أن ميسي محبط من المشاكل داخل النادي، في الوقت الذي يلقى لوما كبيرا على كل شيء يدور في كامب نو.

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وأشار إلى أن ميسي بدأ مشاركة خططه المستقبلية بالرحيل مع أهم اللاعبين في الفريق.

كما أكد الصحفي الإسباني أن ميسي غاضب بسبب عدم تزويد الفريق بصفقات مناسبة وفشل إعادة البرازيلي نيمار لصفوف الفريق، بجانب خلافاته مع المسؤولين بالنادي وخاصة إريك أبيدال المدير الرياضي، بالإضافة لخلافاته مؤخرا مع مدرب الفريق سيتين.

وسجل ميسي هدفه الـ700 مع برشلونة ضد أتليتكو مدريد في الجولة السابقة بالليجا، فيما ابتعد برشلونة عن المنافسة على اللقب بعد فوز ريال مدريد الأخير أمام خيتافي وتوسيع الفارق في الصدارة.