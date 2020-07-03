محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح حلمي طولان المدير الفني لنادي انبي أنهم طلبوا بشكل رسمي تمديد اعارة محمد شريف لموسم إضافي، قائلًا أن الأهلي لم يطلب حتى الآن التعاقد مع أسامة جلال مدافع الفريق.
وقال طولان في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "علاقتنا مع الأهلي جيدة للغاية، هذا الأمر قائم على المستوى الفني والإداري أيضًا."
ولعب محمد شريف هذا الموسم على سبيل الإعارة من الأهلي لانبي وتألق بشكل واضح، وحجز لنفسه مكانًا بين هدافي الدوري الممتاز، ليكون من بين أهداف حلمي طولان للبقاء في الموسم المقبل.
وتابع: "طلبنا بشكل رسمي استمرار محمد شريف في صفوف الفريق لمدة موسم أخر وننتظر رد الأهلي على هذا الطلب."
واختتم قائلًا: "الأهلي لم يطلب التعاقد مع أسامة جلال على الإطلاق وبأي شكل، وهذا هو الموقف حتى الآن."
وبرز أسامة جلال في صفوف المنتخب الأوليمبي الفائز ببطولة إفريقيا والمتأهل لدورة الألعاب الأولمبية، كما عرف لنفسه مكانًا أساسيًا في صفوف انبي.
كانت هذه تفاصيل خبر انبي: طلبنا استمرار شريف رسميًا.. والأهلي لم يتحدث عن جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.