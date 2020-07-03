عبدالحفيظ: صالح جمعة ضمن الحسابات.. وعودة حمدي فتحي ومحمود خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن صالح جمعة لاعب الفريق موجود ضمن الحسابات طالما الموسم مستمر، قائلًا أن انتظام حمدي فتحي ومحمد محمود سيكونا في المران الجماعي خلال أيام.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "رينيه فايلر سيعود الاثنين المقبل وبداية من الثلاثاء سيقود مران لفريق."

وتابع: "كنا على علم بكافة التفاصيل مع رينيه فايلر، وكنا نعلم أن فترة الإجازة التي حصل عليها حتى نهاية الشهر، وخلال الأيام الماضية كان هناك تنسيق تمام مع الجهاز المعاون."

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وأضاف: "عودة صالح جمعة بالتنسيق مع فايلر، وهو لم يتعرض لأي عقوبة إدارية، وصالح جمعة منذ العودة كان ملتزمًا تمامًا في التدريبات، لكن اللعب من عدمه قرار فني."

وواصل: "الكرة يكون فيها دائمًا الكثير من المتغيرات، ونحن الآن في وسط الموسم ولا يوجد جيد ولا يجوز الحديث عن رحيل أو التعاقد مع لاعب، وبعد نهاية الموسم وبداية القيد سوف نتحدث في هذه الأمور، لكن الآن نرغب في الاستفادة من كل لاعب."

أما عن موقف المصابين، فأوضح عبدالحفيظ: "حمدي فتحي من الممكن أن يدخل التدريبات الجماعية في منتصف الأسبوع، ومن بعد ذلك محمد محمود بأسبوع على الأكثر، لكن سعد سمير وكريم نيدفيد أمامهما بعض الوقت قبل العودة."