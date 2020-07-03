عبدالحفيظ: نتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري الأبطال من أجل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي بأنه يتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلًا أنه سيكون الحدث الأول في تاريخ مواجهات الفريقين.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة "ام بي سي مصر" الفضائية: "نحن نعيش ظروف استثنائية في الوقت الحالي وقرار الاتحاد الإفريقي بخوض نصف النهائي من مباراة واحدة يسير على الجميع سواء الأهلي أو باقي الأندية."

وردًا على ما أثير بشأن اختيار باكاري جاساما لإدارة مباراة الوداد، قال: "باكاري المباراة الأخيرة أمام صنداونز كانت جيدة بالنسبة له، لكنه في السابق ضايقنا في مباريات عديدة، كما أنني أرى تعينه لمباراة الوداد غير منطقي لأنه سيكون قد تولى مباراتين متتاليتين للأهلي."

Advertisements

وتابع: "إذا تم اختياره فنحن لن يكون بمقدورنا فعل أي شيء، لكنه قرار غير موفق ولا منطقي للسبب الذي قلته خاصة وأن نصف النهائي من مباراة واحدة وهناك العديد من الحكام الأخرين مثل جوميز الجنوب إفريقي، ونيوم الكاميروني، والحكم الإثيوبي بامالاك."

وأما عن إمكانية السفر مع الزمالك في طائرة واحدة، فقد قال: "لا يوجد مشكلة بشأن سفر الأهلي والزمالك معًا في طائرة واحدة، والاتحاد الإفريقي من الممكن أن يحدد فندق واحد لإقامة الأندية الأربعة."

واختتم قائلًا: "أتمنى مواجهة الزمالك في النهائي، فصعود فريقين من بلد واحد إلى النهائي شيء جيد بالنسبة لمصر، ولم يحدث من قبل أن لعب الأهلي والزمالك في أي نهائي إفريقي."