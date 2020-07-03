الفارق يتسع.. ريال مدريد يبتعد بصدارة الليجا بفوز صعب على خيتافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف ريال مدريد فوزاً صعباً أمام نظيره خيتافي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

وظلت المباراة هادئة في معظم فتراتها باستثناء بعض الكرات الخطيرة على فترات للاعبي ريال مدريد حتى تمكن راموس من تسجيل هدف المباراة في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 74 معززاً صدارته للدوري الإسباني بـ 4 نقاط عن برشلونة أقرب منافسيه بينما توقف رصيد خيتافي عند 56 في المركز السادس.

ملخص المباراة

مرت 15 دقيقة هادئة على مرمى الفريقين وسط سيطرة متبادلة مع تفوق نسبي لريال مدريد انتهت بحصول كارفخال على بطاقة صفراء بعد عرقلته كوكوريلا لاعب خيتافي على حدود منطقة الجزاء.

وصلنا للدقيقة 30 بعد 15 دقيقة أخرى كانت هادئة قبل أن يظهر فينيسوس في أول خطورة حقيقة للريال بالدقيقة 23 حين حاول تسديد العرضية التي وصلته من بنزيما في مرمى خيتافي ولكن حارس المرمى تألق في إبعادها، فيما حصل راموس على بطاقة صفراء في الدقيقة 26.

في الدقيقة 32 أجرى ريال مدريد أول تبديلاته وكان اضطرارياً بخروج فاران ومشاركته ميليتاو.

وصلنا للدقيقة 45 بعد 15 دقيقة لعل أخطر لحظاتها جاءت من ريال مدريد الذي كاد تقدم في الدقيقة 35 قبل تألق حارس خيتافي ويتصدى لكرة إيسكو

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الحكم يُعلن 5 دقائق كوقت بدلاً من الضائع

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، انتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته

انطلاق الشوط الثاني

مرت 15 دقيقة هادئة كمعظم لحظات الشوط الأول وسط سيطرة نسبية لريال مدريد الذي جاءت أخطر كراته خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني في الدقيقة 58 بتسديدة لمودريتش أبعدها المتألق سوريا قبل أن يرد خايمي ماتا لاعب خيتافي في الدقيقة التالية بتصويبة مرت أعلى مرمى كورتوا.

في الدقيقة 64 أنعش زيدان صفوف فريقه بـ 3 تغييرات دفعة واحدة بالدفع بالفيردي بدلاً من مودريتش و رودريجو سيلفا بدلاً من إيسكو وأسينسيو بدلاً من فينيسيوس.

في الدقيقة 79 حصل ريال مدريد على ركلة جزاء سددها راموس بنجاح

وصلنا للدقيقة 90 من عمر المباراة ولازال الريال متقدماً بهدف نظيف سجله راموس في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

الحكم يُعلن 4 دقائق كوقت بدلاً من الضائع