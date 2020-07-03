طولان: كارتيرون كان محقًا بشأن الدوري.. من يتعرض لضغوط فليرحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي بأن باتريس كارتيرون نظيره في الزمالك كان محقًا عندما طلب فترة إعداد 8 أسابيع قبل عودة النشاط، وطالب من يتعرض للضغوط أن يرحل عن منصبه.

وقال حلمي طولان في تصريحاته لقناة "ام بي سي مصر" الفضائية: "طلب مدرب الزمالك لـ8 أسابيع في فترة الإعداد طلب منطقي جدًا جدًا خاصة بعد 4 أشهر للاعبين في راحة كاملة."

وتابع: "نحن سنلعب كأسين وموسم ونصف خلال الفترة المقبلة، وبالفعل طلب كارتيرون كان منطقي للغاية لكن لأننا شعرنا بالوضع الصعب للجنة التي تدير اتحاد الكرة وافقنا على فترة إعداد لمدة 6 أسابيع."

وأضاف: "المدرب هو من يحاسب وهو من يتحمل الخسارة، وطلبنا أن نبدأ الإعداد من أول يوليو وتكون أول مباراة 15 أغسطس على أن تكون أول 5 أو 6 مباريات على فترات متباعدة لتكون عملية التعافي جيدة ولا يتعرض اللاعبون للإصابات والكل رحب بهذا الأمر."

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وواصل: "فوجئت بالرغم من أن الاتحاد الإفريقي أجل بطولة أمم إفريقيا وقلل مباريات دوري الأبطال، اتحاد الكرة قلل فترة الإعداد لمدة أسبوع."

واستطرد: "هناك أندية خضعت للمسحات بشكل مبكر واستغلوا الأمر وحصلوا على فترة إعداد أكثر منا بعشرة أيام."

وأوضح اتفاقه مع اتحاد الكرة، قائلًا: "أنا قمة الهرم التدريبي في مصر وأعلم جيدًا كيف أقوم بإعداد الفريق بشكل جيد والفترة الضرورية، ونحن من نفهم في الأمور الفنية ونفهم فيها بشكل جيد، وأعددت نفسي على أنني سوف أبدأ الإعداد 1 يوليو وأخوض أول مباراة 15 أغسطس، لكن اتحاد الكرة قرر مشاركتي في مباراة 7 أغسطس."

ثم عاد لتوضيح المشكلة التي سيواجهها: "سألعب أمام الأهلي في 7 أغسطس وفترة إعداد الفريق أقل من الأهلي بأسبوعين لأنه بدأ فترة الإعداد بشكل مبكر."

واختتم قائلًا: "لماذا لم تحترمنا لجنة إدارة شئون اتحاد الكرة؟ هناك من بين أعضاء اللجنة من تدرب تحت إشرافي، الاجتماع الذي عقد معنا لم ينفذ منه أي شيء.. وإن كان هناك من يتعرض للضغوط فليرحل."