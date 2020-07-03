محامي النقاز: موقفنا قوي في قضية الزمالك.. واللاعب ينضم لمران الترجي الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أنيس بن ميم محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، أن موقفه القانوني قويا في القضية المنظورة بالمحكمة الرياضية أمام نادي الزمالك.

وأوضح بن ميم في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 1، أن الزمالك استبدل محاميه وقام بالطعن على الحكم الذين يُدين النادي الأبيض.

وتوقع محامي اللاعب التونسي أن تنتهي القضية بنهاية العام الحالي.

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وعن انضمام اللاعب للترجي، قال بن ميم: "الترجي فريق كبير، والمفاوضات كانت سهلة، والعرض كان محترم، وبدءا من يوم الإثنين ينضم لمران الفريق".

وأكمل: "العقد مع الفريق الليتواني كان يتضمن شرط جزائي، وسيتم تحويل المبلغ للنادي".

ولم يمانع بن ميم حل الأزمة وديا مع الزمالك: "لم يحدث أي تواصل من الزمالك لحل الأزمة وديا، سواء بشكل رسمي أو ودي، ولكن حمدي عاش أيام حلوة، وبالتالي لو في أي حل ودي ممكن نفتح الباب من أجل جماهير الزمالك".