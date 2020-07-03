أبو تريكة: ما حدث من ليفربول "عيب".. وقيمة البطل في المباراة التالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق بأن المستوى الذي ظهر به ليفربول في خسارته أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-0، غير مقبول، قائلًا أن قيمة البطل تظهر في المباراة التالية للتتويج.

وقال أبو تريكة في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" الفضائية: "ليفربول لعب أول 20 دقيقة من المباراة فقط، وبعد ذلك السيطرة كانت من جانب مانشستر سيتي الذي تمكن من استغلال الأخطاء."

وتابع: "عيب أن تخسر في أول مباراة لك كبطل بنتيجة 4-0، هناك شيء اسمه (بريستيج)، وما فعله مانشستر سيتي انذار لكلوب."

Advertisements

وأضاف: "نشوة البطل يجب أن تتعامل معها سريعًا لأنك لست بالفريق الصغير، أنت فريق كبير ويجب أن تتعامل مع الموقف، ورد فعل البطل يكون في أول مباراة له بعد التتويج."

واستطرد: "ليفربول محتاج إلى قلب دفاع يجب أن يتوجه إلى كوليبالي من أجل زيادة القوة."

واختتم قائلًا: "الثلاثي الهجومي بحاجة إلى لاعب ينافسهم على المشاركة في المباريات كي يستمروا التسحن، كما أن المنافسين لا يتوقفون عن الدعم تشيلسي، ومانشستر يونايتد تحسنوا."