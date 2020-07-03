محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق بأن المستوى الذي ظهر به ليفربول في خسارته أمام مانشستر سيتي بنتيجة 4-0، غير مقبول، قائلًا أن قيمة البطل تظهر في المباراة التالية للتتويج.
وقال أبو تريكة في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" الفضائية: "ليفربول لعب أول 20 دقيقة من المباراة فقط، وبعد ذلك السيطرة كانت من جانب مانشستر سيتي الذي تمكن من استغلال الأخطاء."
وتابع: "عيب أن تخسر في أول مباراة لك كبطل بنتيجة 4-0، هناك شيء اسمه (بريستيج)، وما فعله مانشستر سيتي انذار لكلوب."
وأضاف: "نشوة البطل يجب أن تتعامل معها سريعًا لأنك لست بالفريق الصغير، أنت فريق كبير ويجب أن تتعامل مع الموقف، ورد فعل البطل يكون في أول مباراة له بعد التتويج."
واستطرد: "ليفربول محتاج إلى قلب دفاع يجب أن يتوجه إلى كوليبالي من أجل زيادة القوة."
واختتم قائلًا: "الثلاثي الهجومي بحاجة إلى لاعب ينافسهم على المشاركة في المباريات كي يستمروا التسحن، كما أن المنافسين لا يتوقفون عن الدعم تشيلسي، ومانشستر يونايتد تحسنوا."
كانت هذه تفاصيل خبر أبو تريكة: ما حدث من ليفربول "عيب".. وقيمة البطل في المباراة التالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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