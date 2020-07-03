إبراهيم سعيد: إنجازات محمد صلاح تخطت كل الأجيال

قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن إنجازات محمد صلاح في الدوريات الأوروبية تخطت كل الأجيال لما وصل له من إنجازات كبيرة.

وأضاف سعيد خلال إستضافته على قناة "Ten" بتصريحات خاصة مع الإعلامي إسلام صادق أن محمد صلاح حقق الكثير

من النجاحات والألقاب الفردية والجماعية منذ إنتقاله من المقاولون لفريق بازل بالدوري السويسري خاصة وأنه حقق لقبي دوري الأبطال والدوري الإنجليزي الأهم في مسيرته.

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وتابع أن صلاح حطم أرقام قياسية كبير

لن يستطيع أحد الوصول إليها وحطم أحلام كل الأجيال.

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح قدم مسيرة طيبة مع فريقه الحالي ليفربول، حيث حصد صلاح بطولتي مهمتين مع الريدز الأول هو لقب دوري أبطال أوروبا، والثانية هو لقب غالي غاب عن الأنفيلد لقرابه حوالي ثلاثين عاما ، ليتوج به الفريق الموسم الحالي.