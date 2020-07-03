ضياء السيد : هاني أبو ريدة صاحب مكانة كبيرة في الكاف والفيفا

قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق أن هاني أبو ريدة يتمتع بعلاقات قوية داخل الإتحاد الدولي لكرة القدم وصاحب مكانة كبيرة في الكاف.

وأضاف ضياء في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو"

على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق , أن أبو ريدة لديه خبرات كبيرة في تطوير كرة القدم في مصر نتيجة لمكانته المهمة في الفيفا والكاف طوال السنين الماضية ولديه القدرة على تقديم حلول كثيرة لصالح الكرة المصرية خلال المرحلة القادمة.

وتابع أن علاقات أبو ريدة داخل الفيفا والكاف سيكون في صالح تطوير الكرة المصرية ويمنحهم قوة في الكثير من الملفات الهامة.