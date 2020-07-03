قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق أن هاني أبو ريدة يتمتع بعلاقات قوية داخل الإتحاد الدولي لكرة القدم وصاحب مكانة كبيرة في الكاف.
وأضاف ضياء في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو"على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق , أن أبو ريدة لديه خبرات كبيرة في تطوير كرة القدم في مصر نتيجة لمكانته المهمة في الفيفا والكاف طوال السنين الماضية ولديه القدرة على تقديم حلول كثيرة لصالح الكرة المصرية خلال المرحلة القادمة.
وتابع أن علاقات أبو ريدة داخل الفيفا والكاف سيكون في صالح تطوير الكرة المصرية ويمنحهم قوة في الكثير من الملفات الهامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضياء السيد : هاني أبو ريدة صاحب مكانة كبيرة في الكاف والفيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.