إسلام صادق : أبو ريدة يرفض الصلح مع شوبير

فجر إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو على قناة "Ten" أن المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لكرة القدم والمرشح المحتمل على منصب رئيس إتحاد الكرة يرفض الصلح مع أحمد شوبير نائب رئيس الإتحاد السابق.

وأضاف صادق أن الجمعية العمومية تتجه لرفض اللائحة الجديدة لإتحاد الكرة وأن الإنتخابات القادمة للجبلاية ستُقام طبقاً للوائح القديمة.

وكان أحمد شوبير، قد هاجم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد الأسبق، بخصوص تبرعات الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا".

ونشر شوبير على صفحته الرسمية على موقع"تويتر"، منشورًا بقرار الفيفا الخاص بالتبرعات للاتحاد الأهلية، لتجاوز الأزمة

المالية التي سببها فيروس كورونا ، مرفقًا عبارة:"كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة."

وأشار شوبير أن هاني أبوريدة نسب الفضل في أمر تبرع الفيفا للاتحاد المصري لكرة القدم بمبلغ مليون دولار، هو سبب العديد من الأزمات في الكرة المصرية ومنها أزمة لاعبنا محمد صلاح جناح نادي ليفربول.

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وكان أبو ريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي، قد أكد أن الفيفا قرر منح مليون دولار للأندية من أجل استئناف نشاط كرة

القدم المتوقف منذ جائحة كورونا.

‎وأوضح أبو ريدة أنه عرض خلال الاجتماع الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الأندية المصرية والأفريقية من أجل استئناف النشاط خلال الاجتماع الذي عقد بالأمس لمجلس فيفا برئاسة السويسري جياني انفانتينو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

‎وقال أبوريدة إنه تحدث عن احتياجات الأندية المصرية والأفريقية قبل استئناف النشاط، كما شاركه العديد من زملائه في المجلس نفس وجهة النظر في بلدانهم وقاراتهم المختلفة، ما تم على أثره اتخاذ القرار الفوري بصرف تلك المساعدة المالية العاجلة.

‎وقرر فيفا منح كل اتحاد محلي مساعدة مالية فورية إضافية تبلغ مليون دولار، من أجل مساعدة تلك الأندية في تحمل أعبائها المالية الكثيرة الناتجة عن جائحة كورونا ودعما لتلك الأندية لاستئناف نشاطها المتوقف منذ حوالي ثلاثة أشهر.