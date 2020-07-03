ريال مدريد يهزم خيتافي ويحافظ على صدارة الدوري الإسباني

حافظ نادي ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك عقب تغلبه عن ضيفه خيتافي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب سانتياجو، ضمن الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الاسباني. الاسباني. اقرأ أيضا.. ليفربول صاحب اللقب يتلقي هزيمة ساحقة مانشستر سيتي بعد التتويج سجل سيرجيو راموس هدف ريال مدريد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء. Advertisements وبنفس الجولة تعادل برشلونة مع نظيره أتلتيتكو مدريد بهدفين لكل منهما، ليواصل النادي الكتالوني فقدانه النقاط والابتعاد عن صدارة الدوري الإسباني. بهذه النتيجة يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، بفارق أربع نقاط عن برشلونة الذي يحل وصيفًا، في حين يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 52 نقطة.

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