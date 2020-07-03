محمد عودة : محمد صلاح أهلاوي وفضل الأهلي علي الزمالك في فترة سابقة

كشف محمد عودة لاعب ومدير فني المقاولون العرب ، عن ميول محمد صلاح نجم ليفربول الحالي ،لأحد قطبي الكرة المصرية في فترو ما ، موضحا أن ميوله كانت أهلاوية.
وقال عودة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت:" لعبت مع محمد صلاح في المقاولون، وكانت موهبتهتزيد يوم بعد يوم، وكان الأهلي والزمالك في ذلك الوقت يريدون ضمه، ولكنه كان لديه ميول احترافيه"
وتابع :" محمد صلاح كان يميل للأهلي ، وكان مرحب باللعب للأهلي أكثر من الزمالك، ولكن العقباوي عندما كان يجلسمعه ، يقول أنه يميل للزمالك"
وأتم :" صلاح كان لديه طموح كبير ليس طبيعا، ولديه التزام خارج الملعب وكان يتميز بحبه لزملاءه ، وعدم حمله لأي ضغينه لأحد منهم ، وهذا هو سبب تأقه و وصوله للعالمية"
يذكر أن محمد عودة لاعب المقاولون العرب لعب مع محمد صلاح لفترة لم تكن قصيره في الفريق الأول بالنادي، حتي إعتزاله بموسم 2008/2009.
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