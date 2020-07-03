ليفربول صاحب اللقب يتلقي هزيمة ساحقة مانشستر سيتي بعد التتويج

فاز فريق مانشستر سيتي علي ضيفه ليفربول المتوج باللقب برباعية نظيفه في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.
افتتح اهداف اللقاء مانشستر سيتي في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، منركلة جزاء نفذها كيفين دي بروين بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس أليسون الذيإرتمى في الزاوية العكسية.
ثم في الدقيقة 35 ، إستطاع رحيم سترلينج مهاجم مانشستر سيتى أن يضيف الهدف الثاني لفريقه ، بعد انطلاقه داخل منطقة الجزاء ومراوغه جو جوميز مدافع الريدز ثم سدد كرة سكنت الشباك.
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط اللأول تمكنفودين لاعب مانشستر سيتي من إضافة الهدف الثالث لفريقه، ثم في الدقيقة 66 سجل تشامبرلين لاعب ليفربول هدف عكسي في مرماه بعد محاولة إبعاد كره سددها سيتيرلينج باتجاه بيكر ، ولكن سكنت اكرة الشباك.
وبتلك النتيجه يرتفع ريد مانشستر سيتي ثلاث نقاط ليصل إلي النقطة 66 محتلا وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يبقي ليفربول في الصدارة برصيد 86 نقطة، ومتوج رسميا بلقب البريميرليج للموسم الحالي قبل سبع جولات من انتهاء البطولة.
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