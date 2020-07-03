خيتافي يفرض التعادل على ريـال مدريد في الشوط الأول

نجح فريق خيتافي في فرض التعادل السلبي على نظيره ريـال مدريد، خلال اللقاء المقام بينهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إطار منافسات الجولة 33 للدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت مجريات الشوط حصول ثلاثة لاعبين من اريـال على البطاقة الصفراء، وهم "كارفخال في الدقيقة 16، راموس في الدقيقة 26، ومودريتش في الوقت البديل للشوط".

وتعرض فاران للإصابة في بعد اصطدام الكرة بقوة في وجهه، ليخرج في الدقيقة 32 في تغيير اضطرارياً، ويشارك محله البرازيلي ميليتاو.

ويخوض الريـال المباراة محتلاً صدارة الترتيب برصيد71 نقطة بمباراة أقل من لاعبين من اريـال على البطاقة الصفراء، وهم "كارفخال في الدقيقة 16، راموس في الدقيقة 26، ومودريتش في الوقت البديل للشوط".وتعرض فاران للإصابة في بعد اصطدام الكرة بقوة في وجهه، ليخرج في الدقيقة 32 في تغيير اضطرارياً، ويشارك محله البرازيلي ميليتاو.ويخوض الريـال المباراة محتلاً صدارة الترتيب برصيد71 نقطة بمباراة أقل من برشلونة الوصيف برصيد 70 نقطة، فيما يخوض خيتافي المباراة برصيد 52 نقطة في الترتيب السادس.

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