نجم المقاولون السابق: علاء نبيل أجبرني علي الإعتزال

كشف محمد عودة لاعب ومدير فني المقاولون العرب السابق، عن السبب الرئيسى في قرار اعتزاله لعب كرة القدم، والذي قيل وقتها أنه بسبب الإصابة بالرباط السليبى.

وقال عودة في تصريحات تلفزيونية علي قناة أون تايم سبورت: " في السنة التي اعتزلت فيها كان لدي إصابة قوية ومتكررة، وفي أخر اصابه لي ذهب إلي النادي فوجئت بقرار إجباري

علي الأعتزال أنا و خالد نبيل و إبراهيم بهنسي و طلعت محرم"

وأضاف عودة: " قرار الإعتزال جاء من علاء المدير الفني للمقاولون العرب ، وإبراهيم محلج رئيس النادي في ذلك الوقت أمر بتعيني في الفريق الأول"

وتابع: : " علاء نبيل أجبرني علي الإعتزال في تلك الفترة

، وكانت لدي رغبة أن أكمل العام ، علي الرغم من لعبي مباراة جيدة أمام الأهلي في مباراة اعتزال طارق سيلمان، بعد عودتي من الإصابة مباشرةً، والكل أشاد بالأداء الذي قدمته في هذا اللقاء"

وأتم : " حزنت جدا علي قرار إجباري علي الإعتزال في ذلك الوقت ، لأننني لدي تاريخ كبير مع المقاولون، أحرزت معهم خمس بطولات ".

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يذكر أن محمد عودة لاعب المقاولون العرب السابق ، اعتزل لعب كرة القدم بموسم 2008/2009