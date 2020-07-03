شاهد .. مانشستر سيتي يقيم ممراً شرفياً لتكريم ليفربول

أقام نادي مانشستر سيتي، ممراً شرفياً لتكريم نادي ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي في نسخته الحالية بعد فترة غياب دامت 30عاماً.

جاء ذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين المقامة الآن على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة 32 للدوري الإنجليزي.

كان مانشستر سيتي صاحب الوصافة، قد تعرض لخسارة مفاجئة أمام

وظهر لاعبو السيتي، وهو يقومون بالتصفيق الحار للاعبي ليفربول تقديراً لما بذلوه من جهد الموسم الحالي.

المقامة الآن على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة 32 للدوري الإنجليزي.كان مانشستر سيتي صاحب الوصافة، قد تعرض لخسارة مفاجئة أمام تشيلسي الأسبوع الماضي بثنائية لهدف، أعلنت بعدها تتويج ليفربول رسمياً باللقب قبل ختام المنافسات بسبع جولات.وظهر لاعبو السيتي، وهو يقومون بالتصفيق الحار للاعبي ليفربول تقديراً لما بذلوه من جهد الموسم الحالي.

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