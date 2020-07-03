سوسيداد ينهي لعنة كورونا وأوساسونا يهزم إيبار في الليجا





قلب ريال سوسيداد تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2-1 على إسبانيول، اليوم الخميس، في المرحلة 33 من الدوري الإسباني، والتي شهدت اليوم أيضا فوز أوساسونا على مضيفه إيبار 2-0.



واستعاد سوسيداد نغمة الانتصارات بعد 4 هزائم متتالية ورفع رصيده إلى 50 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز الأخير، بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي.



والفوز هو الأول لسوسيداد في 6 مباريات خاضها بالمسابقة، منذ استئناف فعاليات الموسم.



واقترب إسبانيول بهذه الهزيمة خطوة جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث يبلغ الفارق الذي يفصله عن ريال مايوركا (17) 10 نقاط، قبل 5 مراحل على نهاية الموسم.



وأنهى إسبانيول الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ديفيد لوبيز في الدقيقة العاشرة، ورد سوسيداد بقوة في الشوط الثاني من خلال هدفين سجلهما ويليان خوسيه دي سيلفا وألكسندر إيساك في الدقيقتين 56 و84.



وعزز سوسيداد بهذا الفوز فرصه في حجز أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية بالموسم المقبل.



وفي المباراة الأخرى، تغلب أوساسونا على مضيفه إيبار بهدفين سجلهما روبين جارسيا سانتوس في الدقيقتين 6 و74، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة ويتقدم للمركز الحادي عشر.



وتجمد رصيد إيبار عند 35 نقطة في المركز 15، علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة.

المصدر: وكالات