أتالانتا يباغت نابولي بثنائية نظيفة

حقق أتالانتا انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإيطالي، بعد فوزه 2-0 على ضيفه نابولي، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.



تقدم أتالانتا في الدقيقة 47 عن طريق ماريو بازاليتش، قبل أن يضيف زميله روبن جوسينس الهدف الثاني في الدقيقة 55.



ورفع أتالانتا رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نابولي عند 45 نقطة في المركز السادس.



المصدر: وكالات

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