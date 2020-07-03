رياضة | عاجل - ميسي يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - ميسي يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي يخطط للرحيل عن صفوف نادي برشلونة الاسباني بعد انتهاء عقده خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2021.

‏وقالت التقارير أن فكرة ميسي هي انهاء عقده في 2021 وبعدها يرحل من برشلونة لأنه غاضب جداً من التسريبات التي تخرج للإعلام بأشياء لم تحدث من قبله ، ويريد انهاء هذه الأمور مع الإدارة بعد أن كانت المفاوضات بدأت بشكل جيد للغاية لكن الأحداث الأخيرة جعلت ميسي يعيد النظر في كل شي و يقرر إيقافها.

وأضافت التقارير:"️ميسي سئم من التسريبات التي تخرج من النادي والتي تجعل منه مسؤولا عن القرارات لكن ‏عليه الآن توضيح صحة الخبر ان كان صحيحًا ام لا ، ان لم يكن فهذا يعني انتهاء جوزيب ماريا بارتيميو رئيس النادي".

يذكر أن نادي برشلونة يتعرض للعديد من المشاكل خلال الفترة الأخيرة جعلته يتعثر خلال الجولات السابقة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز وفقدان الصدارة لصالح نادي ريال مدريد.